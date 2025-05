Nuova passeggiata di levante a Varazze, stop ai lavori: riprenderanno a settembre-ottobre

Si stoppano per la stagione estiva i lavori di restyling della passeggiata di levante a Varazze.

"A settembre-ottobre riprenderanno per fare tutta la parte a verde, le recinzioni e le pavimentazioni. Adesso dotazioni minime di sicurezza per rendere gli stabilimenti balneari accessibili - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - Nel frattempo contestualmente iter autorizzativo per quanto riguarda il secondo e terzo stralcio l'immobile dei Bagni Vittoria e tutta la parte fino a Santa Caterina che di fatto è stata approvata. Una volta che lo sarà anche il casettino dello stabilimento si provvederà a mettere a gara l'esecutivo della passeggiata per far sì di poter bandire e consentire il secondo e terzo stralcio".

Il progetto è suddiviso in tre lotti. Il primo lotto prevede la totalità delle opere a mare, lo spostamento e la predisposizione dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino ai bagni Vittoria esclusi.

Nella progettazione è prevista la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

Il secondo lotto riguarda invece la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Vittoria ai bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata.

Il terzo lotto prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).

Il finanziamento complessivo è di circa 8 milioni, di cui 6 milioni dalla Regione Liguria, due milioni invece sono stati stanziati dal comune.