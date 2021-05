Incendio Capo Noli, Castellazzi (Verdi): "L'eremo va recuperato, rappresenta una testimonianza storica importante"

"Un grazie riconoscente ai vigili del fuoco e ai Volontari AIB che a Capo Noli, nella notte scorsa, hanno spento l'incendio partito da una baracca piena di materiale ligneo, circondata da una fitta vegetazione ricca di pini resinosi e molto vicina all'eremo D'Albertis. Se ci fosse stato vento forte, per un gesto criminale sarebbe andata a fuoco un'area di grande valore paesaggistico e storico: un danno incalcolabile. Questo scampato pericolo ci obbliga a fare due considerazioni".

Cosi commenta Gabriello Castellazzi, portavoce della Federazione dei Verdi della provincia di Savona.

"Una è relativa alla situazione di estremo degrado di un edificio, l'eremo D'Albertis (testimonianza storica tutelata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali) fatto costruire agli inizi del secolo scorso in stile coloniale, a forma di cabina di nave, quando per l'età avanzata questo singolare esploratore non fu più in grado di viaggiare per il mondo".