Servizi Internet: quali sono le diverse opzioni di connettività?

Disporre di una buona connessione ad Internet è ormai fondamentale nei contesti più disparati, in casa proprio come in ufficio, ma come si può ottenere tale servizio?

Le opportunità sono diverse e per rendersene conto è sufficiente dare un’occhiata alla gamma di opzioni proposte da provider di servizi Internet come LwLink .

Connessioni in fibra ottica

La fibra ottica è ormai la tipologia di connessione più diffusa, copre infatti altissime percentuali del territorio nazionale, ed è in grado di garantire performance davvero ottimali.

Di fatto, la fibra è andata a sostituirsi alla cosiddetta ADSL, acronimo di Asymmetric Digital Subscriber Line, ovvero quella che fino a pochi anni addietro era considerata la miglior connessione ad Internet in assoluto.

Nella connettività in fibra ottica il tradizionale doppino utilizzato per la ADSL, ovvero il cavo in rame, è sostituito da cavi di ultima generazione costituiti da mix di materiali polimerici e vetrosi, i quali consentono ai dati di viaggiare in un modo estremamente più rapido.

Le connessioni in fibra ottica, tuttavia, non sono tutte uguali, di conseguenza è utile distinguere le diverse varianti realizzabili.

Fibra ottica FTTC

Con l’acronimo FTTC si fa riferimento alla fibra cosiddetta Fiber To The Cabinet: questa tecnologia prevede l’impiego dei moderni cavi tipici della fibra, tuttavia l’ultimo tratto, ovvero quello che collega l’armadio con l’abitazione o con l’ufficio che usufruisce della connessione, utilizza i doppini, ovvero i cavi in rame precedentemente utilizzati per le connessioni di tipo ADSL.

Fibra ottica FTTH

La fibra FTTH è la Fiber To The Home: in questo caso, a differenza della FTTC, anche l’ultimo tratto, quello che collega l’armadio all’abitazione, è realizzato in cavi in fibra ottica, dunque le performance di tale connessione sono senz’altro superiori.

Fibra dedicata

La fibra dedicata è una soluzione che merita di essere valutata da aziende e altre realtà che necessitano di prestazioni di altissimo livello.

Mentre nella fibra tradizionale, ovvero la FTTC e la FTTH, l’infrastruttura è condivisa da diverse utenze, nella fibra dedicata essa è invece realizzata esclusivamente per un unico utente e ciò rende le performance ancor migliori.

Connettività SHDSL

La connettività cosiddetta SHDSL, acronimo di Symmetric High-speed Digital Subscriber Line, è una soluzione che assicura delle eccelse prestazioni.

La SHDSL, infatti, offre una velocità analoga sia per quel che riguarda il download che l’upload, e questo garantisce un’ottimale fruizione della rete.

Grazie alle sue caratteristiche, la connettività di tipo SHDSL rappresenta un’opzione ottima per le aziende che necessitano di performance di livello professionale e la cui sede è ubicata in zone non servite dalla fibra ottica.

Connettività Wireless

Se la zona in cui si trova l’utenza non può essere servita da alcun tipo di connessione cablata, si può ricorrere alla connettività Wireless.

Questo tipo di connessione ad Internet è resa possibile dall’impiego di appositi ripetitori radio, i cosiddetti BTS, e le performance della connessione dipendono anche dalla relativa collocazione; alla luce di questo, dunque, è assolutamente fondamentale che l’installazione sia curata da professionisti.

Connettività con router Mobile

Per garantirsi una connessione ad Internet, infine, si può scegliere anche la connettività Mobile, ovvero si possono utilizzare specifici router in grado di utilizzare le medesime reti adoperate dagli smartphone, ovvero 4G, 4G+ e molto presto anche 5G.

Tali connessioni prevedono di norma dei canoni fissi e del traffico illimitato, e questi sono dei punti di forza che meritano di essere evidenziati.