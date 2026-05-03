Fiere storiche a Varazze, è scontro sulla privatizzazione :"penalizzati i piccoli operatori"

"Con una decisione che scuote il tessuto sociale e commerciale del territorio, le istituzioni locali hanno di fatto annullato i decennali delle storiche fiere cittadine, istituzioni che per generazioni hanno rappresentato il cuore pulsante dell’economia e dell’identità locale”.

Così Goia Fenapi Group, che rappresenta ambulanti e piccolo commercio interviene sulla decisione di affidare la gestione delle fiere cittadine a privati. Una decisione che per Gioia Fenapi Group è “una vera e propria abdicazione del ruolo pubblico nella tutela delle tradizioni cittadine a favore di logiche puramente commerciali. Vedere decenni di storia cancellati o svenduti al miglior offerente privato- aggiunge - con il silenzio assenso delle autorità, è un insulto a chi in quelle fiere ha investito vita e fatica."



Goia Fenapi sottolinea poi che "la privatizzazione di eventi così radicati rischi di escludere i piccoli operatori locali, snaturando l'essenza stessa della fiera popolare che, da sempre, garantiva un equilibrio tra profitto e servizio alla collettività".

Infine, chiede ora un passo indietro o, "quantomeno, un'assunzione di responsabilità trasparente da parte del Comune di Varazze a tutela delle imprese familiari danneggiate. La difesa del lavoro passa anche attraverso la difesa degli spazi pubblici e della memoria storica, elementi che oggi appaiono sacrificati sull'altare di una gestione esterna e privatizzata".



