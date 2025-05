Autofiori, al via un nuovo calvario per i cantieri di manutenzione e ammodernamento

Gli automobilisti che si apprestano a percorrere l'autostrada A10 nel tratto del Ponente ligure dovranno armarsi di pazienza. Un ambizioso piano di interventi infrastrutturali ha infatti trasformato l'arteria in un susseguirsi di cantieri, con conseguenti scambi di carreggiata e, in alcuni casi, chiusure programmate. La situazione, secondo quanto emerso, è destinata a protrarsi almeno fino alla fine di luglio.

Il cronoprogramma di Concessioni del Tirreno, la società che gestisce il tratto autostradale, prevede una fitta sequenza di interventi che interesseranno diverse aree tra il confine con la Francia e il savonese. Si inizia da ponente con due scambi di carreggiata consecutivi tra il confine e Ventimiglia (per collaudi alla galleria Grimaldi) e tra Ventimiglia e Bordighera (galleria Aprosio).

A seguire, si incontreranno cantieri 'dirimpetto' ad Arma di Taggia e traImperia Est e Imperia Ovest, entrambi dedicati al rifacimento delle barriere di sicurezza. La lista prosegue con ulteriori interventi tra San Bartolomeo e Andora (uno scambio di carreggiata e un cantiere), tra Andora e Albenga, e tra Albenga e Borghetto Santo Spirito. Gli ultimi due interventi segnalati riguardano un cantiere per le barriere di sicurezza tra Pietra Ligure e Finale Ligure e uno scambio di carreggiata (galleria Rocca Carpananea) tra i caselli di Finale e Feglino. A questi, si potranno aggiungere ulteriori cantieri amovibili in base alle necessità. Consapevole dell'aumento del traffico previsto nei fine settimana primaverili, complici i numerosi eventi nelle province liguri e il Gran Premio di Monaco, Concessioni del Tirreno ha annunciato una riduzione dei cantieri da 13 a 8 durante questi periodi. L'introduzione di un sistema "road zipper" permetterà di allestire due corsie di marcia nella direzione di maggiore afflusso.

Tuttavia, il piano non sembra aver tenuto in considerazione i flussi turistici provenienti dall'estero, come quelli attesi per il ponte della Pentecoste, che tradizionalmente portano un significativo aumento del traffico da Francia e Germania.

I disagi inizieranno già in questa settimana con alcune chiusure programmate. In particolare, il tratto in direzione Francia tra Imperia Ovest e Arma di Taggia sarà chiuso dalle 22 di domenica 5 maggio alle 6 di martedì 7 maggio. Nella notte successiva, con gli stessi orari, la chiusura interesserà la carreggiata in direzione Italia, sempre tra i due caselli del Ponente.

Il cronoprogramma attuale indica che i lavori proseguiranno intensamente fino alla fine di giugno, con ben 12 cantieri previsti nell'ultima settimana del mese. Sebbene sia prevista una progressiva diminuzione, l'A10 rimarrà un 'cantiere' almeno per le prime tre settimane di luglio, con la conclusione di alcuni interventi fissata per il 24 luglio.

La speranza è che questi interventi, seppur impattanti nel breve termine, possano portare a un miglioramento significativo della sicurezza e della fluidità del traffico su un'arteria così cruciale per la Liguria.