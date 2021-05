Millesimo, lavori pubblici sul territorio comunale: il sindaco Picalli fa il punto della situazione

Lavori pubblici sul territorio comunale di Millesimo. Il sindaco Aldo Picalli fa il punto della situazione: "L'intervento per la realizzazione della nuova rotonda in via Trento & Trieste è in fase di ultimazione. Presto sarà definita la zona centrale, i passaggi pedonale e la definizione della pista ciclabile esistente in arrivo dalla zona Santa Maria Extramuros".

"In frazione Acquafredda invece, sono stati ultimati i lavori nel cimitero con la sostituzione delle guaine di copertura dei loculi lato Est. Inoltre è in programma nei prossimi giorni la pulitura delle cunette e il taglio erba nelle frazioni" aggiunge il primo cittadino.

"Continuano inoltre i lavori per la sistemazione dei marciapiedi di via IX Novembre che presentavano avvallamenti molto pronunciati e un deterioramento della ringhiera in legno".

"Sono infine in fase di ultimazione i lavori di pavimentazione della piazza del cinema Lux. Un nuovo spazio urbano che sarà intitolato al nostro caro don Settimo Ornato artefice di quella costruzione e delle aree attigue che sono da sempre un riferimento per il territorio come sala cinematografica e teatrale - conclude il sindaco - Una bellissima ristrutturazione interna ed esterna portata avanti dal nostro don Giampiero in collaborazione con l'amministrazione comunale".