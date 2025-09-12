Commozione a Cairo per l’addio a Giuliano Boetti, storico dirigente dell'Aurora Calcio

Si sono svolti questo pomeriggio, nella chiesa di San Lorenzo a Cairo Montenotte, i funerali di Giuliano Boetti, storico volto del calcio cairese e figura amatissima dalla comunità sportiva locale. Aveva 88 anni ed è stato per decenni dirigente e cuore pulsante dell’Aurora Calcio, dopo una giovinezza trascorsa sui campi della Val Bormida da calciatore, esordendo come portiere nella Cairese a soli 18 anni.

Una folla commossa ha gremito la chiesa: amici, conoscenti, dirigenti e tanti di quei ragazzi – oggi adulti – che hanno indossato le maglie di Aurora e Cairese e che con Boetti hanno condiviso momenti di sport, crescita e passione. In tanti hanno voluto esserci per dire addio non solo a un uomo di sport, ma a una persona generosa, sempre pronta ad aiutare, instancabile nella sua dedizione al calcio e al Lionello Rizzo, il campo che ha curato con amore per anni, quasi fosse un giardino di casa. Per anni ha collaborato anche con la Cairese.