Un 50enne albanese arrestato dalla Polizia di Frontiera di Savona. É quanto accaduto sabato scorso, durante l'esecuzione dei controlli intensificati per la verifica del rispetto delle normative Anti Covid.

L'uomo, tratto in arresto a Savona ma residente in Svizzera, deve scontare una pena di due anni per ricettazione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Savona: è stato così trasferito presso la Casa Circondariale di Genova.