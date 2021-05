Spotorno. Erba incolta e tubature rotte, fa discutere lo stato di via della Posa

Erba incolta e due situazioni di incuria relative alla rete dei sottoservizi.

Sono diverse le segnalazioni che da giorni i residenti dei pressi di via della Posa hanno indirizzato all'amministrazione di Spotorno, e di cui si fa portavoce il consigliere Giancarlo Zunino: "A parte la parietaria alta oltre un metro e mezzo da terra, vi sono una perdita dell’acquedotto e una fuoriuscita della fognatura che emana un odore nauseabondo e rappresenta una grave situazione per l’igiene delle zone circostanti".

La via in questione, pur trattandosi nel suo tratto più a monte di un rio più che di una vera e propria strada, è sfruttata a tale scopo dai pedoni, residenti e turisti, "per accedere al centro - aggiunge Zunino - ed è inoltre nelle vicinanze di un albergo e dell'unico campo da tennis in paese".

Ma non solo la situazione di quello che dagli spotornesi è conosciuto come il "fossetto" è nel mirino dell'ex sindaco: "In diverse zone, in particolare Via Lombardia e Via Genova, del paese rovi invadono i marciapiedi e le aree pedonali, costringendo disabili e non a camminare sulle corsie per le auto".

"Vista la grave situazione e le segnalazioni, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, chiederò all'amministrazione di intervenire urgentemente" ha aggiunto nella sua nota il consigliere di opposizione.

La situazione, come detto, è stata però segnalata all'amministrazione Fiorini: "Per quanto concerne lo sfalcio dell'erba abbiamo cominciato dai punti nevralgici del paese e appena possibile arriveremo anche nel vicolo in questione e nei punti segnalati" spiega il primo cittadino.

Per quanto invece riguarda le due questioni relative alle tubature danneggiate è già stato avviato un intervento da parte del Consorzio di Depurazione delle Acque del savonese mentre, afferma ancora Fiorini, "il secondo danneggiamento rinvenuto anche dopo un sopralluogo dell'amministrazione negli scorsi giorni è oggetto di una valutazione: abbiamo segnalato sempre a Ireti la situazione, nella mattinata di domani il buco nella pavimentazione verrà sistemato".