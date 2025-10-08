Giornata mondiale della vista: l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Savona in prima linea per la prevenzione

Secondo l’OMS, i problemi della vista sono tra i più diffusi: ne soffrono più di 2 miliardi di persone nel mondo, e oltre 3 milioni di italiani sono a rischio crescente di glaucoma, degenerazione maculare e retinopatia diabetica, soprattutto a causa dell’invecchiamento. Quello di cataratta rimane l’intervento chirurgico in assoluto più prescritto e praticato.

Per prevenire patologie come glaucoma e maculopatia, l’UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Savona – con la collaborazione del Lions Club, partecipa alla Giornata Mondiale della Vista del 9 ottobre.

Al mattino di giovedì 9 i volontari dell’UICI distribuiranno opuscoli informativi con un QR code, tramite il quale sarà possibile ottenere informazioni sulla giornata. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, nella sede UICI di via Ratti 1/2, la dottoressa Nadia Grillo effettuerà lo screening per la prevenzione di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia.

«Per la popolazione è sempre più difficile avere accesso alle visite oculistiche – spiega la dottoressa Grillo – e quindi si fa meno prevenzione. I medici hanno sempre meno tempo e sempre più difficoltà nella presa in carico del paziente. Purtroppo forme di ipovisione e di cecità che sarebbero prevenibili, anche grazie alle nuove tecnologie, non vengono diagnosticate in tempo».

«Negli ultimi anni – ha affermato Andrea Bazzano – il 70% dei nuovi associati presenta problemi di ipovisione, una condizione che sta diventando predominante, in particolare nelle persone sopra i 50 anni».

L’UICI sta inoltre realizzando importanti investimenti per i propri soci. «Stiamo acquistando nuovi videoingranditori – ha aggiunto Bazzano – perché non esiste uno strumento universale; i nostri soci ipovedenti potranno provarli prima di acquistarli o farne uso».

Da oggi, mercoledì 8, nella sede dell’UICI sarà inoltre attivo lo sportello psicologico per gli associati. Si tratta di un progetto in convenzione con il Comune, pensato per sostenere le persone ipovedenti o cieche dal punto di vista psicologico.

Infine, tra le importanti iniziative dell’UICI, è in programma – sempre per i propri soci ipovedenti – un corso sull’uso del defibrillatore.