La sanità savonese piange la scomparsa del dottor Giovanni Colantuoni

Ore di lutto per la comunità medica savonese che piange la scomparsa, all'età di 94 anni, del dottor Giovanni Colantuoni.

"E' per me una notizia ferale. Un grande amico e collega che ha nobilitato la nostra professione di medici con la sua attività eticamente specchiata, la sua competenza e la correttezza del comportamento perseguito". Così lo ricorda il dottor Renato Giusto, presidente regionale del Sindacato Medici Italiani.

"Medico di Famiglia, sindacalistica, Presidente della Fmsi (federazione medico sportiva) consigliere dell’Ordine dei Medici, medico del lavoro, ma soprattutto un grande medico con le doti naturali di empatia verso i propri pazienti che lo hanno fatto considerare come uno dei migliori colleghi della sua epoca - aggiunge il dottor Giusto - Ho condiviso molte sue esperienze di vita medica e voglio ricordare anche il figlio, l'avvocato Colantuoni, purtroppo mancato da qualche anno in un incidente che ha straziato chi lo conosceva: era stato l’avvocato dell'Ordine dei Medici. Questo ricordo del figlio so che a Giovanni avrebbe fatto piacere. L’unica cosa che mi attenua il dolore per questa perdita è il fatto che padre e figlio si stanno incontrando nell'aldilà. Arrivederci carissimi".