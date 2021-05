A Loano è tutto pronto per la quinta edizione della “Runners For Autism”

Sabato 12 giugno si svolgerà a Loano la quinta edizione di “Runners for Autism”, la manifestazione sportiva organizzata dall'Asd Runners For Autism presieduta da Nella Andronaco con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il programma della giornata prevede una corsa non competitiva sulla distanza di 8 chilometri ed una camminata “autogestita” di circa 3 chilometri. L'evento sportivo è aperto a tutti, grandi e piccini. L'iscrizione ha un costo di 10 euro.

Il ritrovo è alle 14 in piazza Italia, mentre alle 15 ci sarà la partenza dal Giardino del Principe. La corsa attraverserà viale Libia, il ponte Romano, via delle Peschiere, la passeggiata a mare di Marina di Loano fino quasi al confine con Pietra Ligure; da qui i corridori torneranno indietro fino alla chiesa di Madonna del Loreto, svolteranno sull'Aurelia e si dirigeranno verso Monte Carmelo toccando Borgo Castello, via Piste, località Berbena per poi tornare indietro fino in piazza Italia.

La camminata, invece, attraverserà via Doria fino ad arrivare a Palazzo Kursaal; da lì i partecipanti sfileranno sulla passeggiata a mare fino alla fine del Molo Francheville e poi torneranno indietro. La camminata sarà “autogestita” dai partecipanti.

La quinta edizione di “Runners for Autism” è la prima competizione di un trittico di gare sempre organizzato dall'Asd “Runners for Autism”. Il 4 luglio si terrà il “Piccaros - Vertical della Madonnina” sul Monte Piccaro, mentre l'8 agosto è si svolgerà il “Vertical Lai Da Colla” di Balestrino.

Tutti gli eventi organizzati dall'Asd Runners for Autism hanno l'obiettivo di raccogliere fondi grazie ai quali finanziare le attività rivolte ai giovani e giovanissimi affetti da disabilità.