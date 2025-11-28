Fermato in A10 con 45 kg di cocaina in un furgone: condannato a 6 anni e 8 mesi

Era stato fermato con 45 kg di cocaina in un furgone e con il rito abbreviato ieri è stato condannato a 6 anni e 8 mesi.

L'uomo, francese, era stato arrestato nel maggio scorso dai carabinieri dopo che, a seguito di un'intensa attività di indagine era stato fermato sull'autostrada A10 all'altezza di Savona.

All'interno del mezzo a seguito della perquisizione è stata rinvenuta l'ingente quantità di sostanza stupefacente purissima. Ad occuparsi delle indagini erano stati i Carabinieri della sezione operativa di Brescia.

L'uomo avrebbe avuto il ruolo di corriere della droga. Si sarebbe giustificato dicendo che aveva bisogno di soldi.

La condanna è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari Laura De Dominicis davanti al Pubblico Ministero Luca Traversa.