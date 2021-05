Continua la campagna di vaccinazione anti-Covid in Liguria. Da stasera infatti, a partire dalle ore 23, via alle prelazioni online per la fascia 40-44 anni.

Il vaccino si potrà prenotare sul sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it.

Da lunedì 31 maggio invece, saranno attivi i consueti canali: numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18), farmacie che effettuano il servizio Cup, sportelli cup di Asl e ospedali.