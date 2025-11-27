Sassello piange la scomparsa del suo storico Sindaco: è morto Paolo Badano

Un altro lutto ha colpito il paese di Sassello.

Dopo la scomparsa all'età di 59 anni del senatore, consigliere regionale e sindaco di Albisola Superiore per due mandati Franco Orsi nella sua azienda agricola, è mancato ad 89 anni lo storico ex sindaco Paolo Badano.

Conosciuto da tutti come "Paolino" é stato primo cittadino per due mandati consecutivi dal 1995 al 1999 nelle file di Forza Italia e dal 1999 al 2004 in una lista civica di centrodestra. In seguito dopo un mandato svolto da Dino Zunino era stato nuovamente eletto nel 2009. Si era poi dimesso nell'ottobre del 2012.

Lavorò come dirigente nella Fiat fino alla pensione.

"Paolino è stato il Sindaco di Sassello. Se io sono stato un Sindaco, Paolino era giustamente e con merito il Sindaco. Aveva una cultura immensa. E la sua umanità era pari alla sua cultura. Prima che colto era un buono. Ciò non significa che non fosse risoluto quando doveva esserlo - il ricordo dell'ex sindaco Daniele Buschiazzo - L'invenzione geniale della Bandiera Arancione è merito della sua risolutezza (oltre che della sua intelligenza). Diverse volte ci trovavamo al Bar Gina a parlare amabilmente. Era un piacere ascoltarlo. Mi mancherà molto".

Il rosario verrà recitato venerdì 28 novembre alle 20.30. Il funerale verrà celebrato sabato 29 novembre alle 10.30 nella chiesa della SS. Trinità a Sassello.