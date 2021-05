Carcare, niente spettacolo pirotecnico per San Giovanni: i fondi destinati al settore sociale

Per il secondo anno consecutivo niente spettacolo pirotecnico per San Giovanni (24 giugno), festa patronale di Carcare. L'annuncio è arrivato dal sindaco Christian De Vecchi nella giornata odierna.

"In tempo di pandemia - spiega il primo cittadino - abbiamo deciso di impegnare nel sociale le risorse finanziarie previste per lo spettacolo pirotecnico. Saranno messe a disposizione delle categorie che hanno subito danni dall'emergenza sanitaria".

La buona notizia invece, è rappresentata dal ritorno (dopo un anno di stop) delle giostre in piazza Caravadossi: "Oggi in applicazione delle nuove disposizioni nazionali e il loro recepimento a livello regionale, con la collaborazione delle famiglie dei giostrai e i loro sindacati di categoria professionale, si tornerà a svolgere il Luna Park" aggiunge il sindaco.

"Questa e la prossima settimana saranno decisive in quanto alla fissazione delle date, allo svolgimento della commissione autorizzativa in Prefettura e al regolare spostamento del mercato civico in via XXV Aprile. Con molta probabilità si valuteranno i periodi da mercoledì 9 giugno a domenica 27, oppure da mercoledì 16 giugno a domenica 4 luglio" conclude De Vecchi.