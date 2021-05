Varigotti piange la scomparsa della signora Enrica Cassina

Ore di lutto in tutta Varigotti per la scomparsa all'età di 69 anni della signora Enrica Cassina, storica titolare dell'omonimo panificio del rione finalese, nel quale chiunque si fermasse per comprare un pezzo di focaccia o del pane poteva trovare la sua figura al lavoro dietro al bancone.

Le esequie si terranno nel pomeriggio odierno, alle 17.30, presso la chiesa di San Lorenzo in Varigotti, dove la donna era molto conosciuta.

"La comunità parrocchiale si stringe in preghiera alla famiglia Cassina per la perdita della sorella Enrica. Il Signore la accolga in Paradiso" la ricordano i compaesani attraverso la pagina Facebook della parrocchia varigottese.