Un ponte culinario tra i bambini savonesi e gli aspiranti chef di Alassio

Si tratta del Progetto sulla globalità dei linguaggi elaborato dalla maestra Sara Delfino, la quale ha realizzato con i bambini un ricettario/ricerca che, per la parte gastronomica, sarà svolto in collaborazione con la professoressa Giuria del Giancardi e i suoi studenti.

Inclusione e continuità verticale sono i pilastri portanti delle iniziative che sono state avviate nonostante la situazione pandemica.

Questi promettono significativi sviluppi e hanno permesso nel frattempo, agli studenti e agli scolari coinvolti, di avere un orizzonte da perseguire concretamente.

Durante la scorsa estate l’Istituto alassino, grazie alla lungimiranza del Dirigente, aveva ristrutturato i laboratori e molti impianti, potendo avere in seguito gli allievi speciali sempre in attività e usufruendo di tale possibilità per tutti, quando le percentuali di presenza lo hanno consentito.

Grande l’attesa dei bambini per la visita prevista ad Alassio per settembre, quando in sicurezza potranno vedere realizzato il loro bellissimo Ricettario multietnico nelle cucine professionali dell’Istituto “Giancardi Galilei Aicardi” e incontrare i loro nuovi amici delle scuole superiori.

La speranza e l’auspicio è che si possano realizzare le molte iniziative collaterali previste, dalla pubblicazione del lavoro a una mostra che possa coinvolgere il pubblico.