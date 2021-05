Loano, il 2 giugno appuntamento con la 54^ edizione della “Festa del Fiore”

Mercoledì 2 giugno si terrà la 54^ edizione della tradizionale “Festa del Fiore” organizzata dall'associazione “Amici del Carmo”.



Il programma della giornata prevede: in mattinata il ritrovo sulla vetta del Monte Carmo; alle 11 la messa presso la “Baita del Carmo”; a seguire pranzo al sacco.



A causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno non si terrà la consueta “spaghettata sociale” che caratterizza la manifestazione. I partecipanti sono invitati a rispettare le normative anti-Covid ancora in vigore.



Gli “Amici del Carmo” sono un'associazione no profit che si prefigge l’obiettivo di far rivivere le tradizioni tipiche del monte che sovrasta il territorio di Loano e Pietra, conservare la baita-rifugio che si trova sulla sommità del monte e preservare e valorizzare l’ambiente naturale circostante.



Per informazioni ed aggiornamenti in caso di maltempo è possibile contattare gli “Amici del Carmo” al numero 366.73.56.233, visitare il sito www.amicidelcarmo.it o le pagine Facebook ed Instagram.