Sciopero Ex Mondomarine, Pastorino (Linea Condivisa): "Nessuna questione burocratica può mettere in discussione il lavoro"

Sciopero di otto ore quest’oggi per i dipendenti dell’ex Mondomarine, preoccupati per il loro futuro e per la situazione di stallo che si respira in cantiere. Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino si schiera al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Condivido in pieno le perplessità e le preoccupazioni dei sindacati e dei dipendenti rispetto al futuro dei cantieri Mondomarine – dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino – Dopo ben due richieste di incontro con l’azienda, presentate dai sindacati, senza nessun riscontro, è necessario capire quale sia il piano di investimenti previsto dalla Palumbo Super Yacht”.

La Palumbo Super Yacht è l’azienda cantieristica che ha rilevato Mondomarine. Il consigliere Pastorino ripresenterà – come già avvenuto – in sede istituzionale, la questione in atto.

“È importante sottolineare che un ruolo significativo può essere svolto dall’Autorità di Sistema portuale, che può intervenire direttamente nei confronti dell’azienda, – prosegue il capogruppo di Linea condivisa Gianni Pastorino – perché sembra impossibile che dopo mesi di stand-by, l’AdSP dichiari di aver aggiudicato la concessione all’azienda Palumbo, ma questa decisione sembrerebbe non essere formalmente giunta all’azienda”.

“Quello a cui stiamo assistendo allunga una situazione di stallo per i dipendenti, che rimangono senza nessuna certezza - rimarca Pastorino - Proprio per questo presenterò, ancora una volta, un’interrogazione in consiglio, perché la Regione intervenga sull’Autorità di Sistema portuale per fugare ogni dubbio e ogni ritardo. È inoltre necessario, naturalmente, rassicurare le legittime aspettative dei dipendenti della ex Mondomarine”, chiosa Pastorino.