Pediatri in campo per la vaccinazione dei più giovani: si parte lunedì (VIDEO)

I pediatri scendono in campo per contribuire alla campagna vaccinale immunizzando i loro pazienti di fascia 12-18 anni: da lunedì si parte con le somministrazioni.

I giovani pazienti verranno vaccinati usando il siero Pfizer, l'unico fino ad ora testo e garantito per i minori di 18 anni.

Spiega il segretario regionale Federazione CIP e-SISP e-SINPSe Alessandro Giannattasio: "Questo accordo è un ulteriore passo dopo quello fatto con l'intesa pe l'effettuazione dei tamponi con cui si pediatri vogliono fare la propria parte e stare al fianco delle famiglie in questo anno complesso. Un periodo pesante per tutti ma soprattutto per i ragazzi fra i 12 e i 18 anni, che hanno patito molto la didattica a distanza, e speriamo che questo nuovo sfoprzo permetta a settembre un nuovo inizio a scuola in presenza, in palestra e nella vita di tutti i giorni. Il merito ulteriore di questo accordo è quello di garantire il massimo della sicurezza possibile, scegliendo unicamente Pfizer per ora, e mantenendo il legame medico paziente anche in questo passaggio".

"Il nostro obiettivo è di somministrare circa 24 dosi al giorno e portar entro il primo di settembre il tasso della vaccinazione a un complessivo 70%", ha infine precisato Lorenzo Cresta, pediatra Fimp Liguria.