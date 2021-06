"Fashion on Cruise": charity show dinner per la Croce Bianca di Alassio

In tema di ripartenze, tanto attuale in questi giorni, sull’onda dell’entusiasmo di una ritrovata libertà nasce “Fashion on Cruise”, una sfilata di moda che coinvolge alcuni dei migliori negozi della città, ma anche una cena benefica, il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Bianca di Alassio, sulla splendida terrazza del Diana Grand Hotel.

Domenica 20 giugno, dalle ore 20 sotto il coordinamento di Stella Sturini, titolare di T:Stella Glamour e con il supporto come art director di Francisca Peña, sfileranno l’abbigliamento donna del Gruppo Miroglio, marchio internazionale del Made in Italy; i preziosi della Gioielleria Severi; le scarpe di Solazzo Calzature, calzaturificio artigianale, per lavorazioni eseguite con l’abilità dei vecchi maestri artigiani tramandata da padre in figlio; i luccicanti costumi da bagno e i Kaftani di Babel Shop, gli occhiali di Foppa, il negozio diventato punto di riferimento per il mondo dell’occhiale di tendenza e di lusso grazie a uno staff di ottici-optomestristi attento a rispondere ad ogni esigenza visiva e pronto a consigliare l’occhiale giusto che valorizza il look personale; Brunocenere, un mondo di accessori di pelle dall’anima artigianale con la marcia in più, che solo il vero Made in Italy sa rappresentare. Ma anche le luxury bags di Federico Price e l’abbigliamento bimba e bimbo di Brums. Su tutto il trucco e il parrucco di AG Parrucchieri, da sempre in prima linea nei grandi eventi nazionali e internazionali.

Tutti insieme, con il patrocinio del Comune di Alassio, hanno dato forma ad un sogno, trasformando la terrazza del Diana nel ponte di una nave da crociera pronta a salpare per una meta esotica.

“C’è voglia di viaggiare, di pensare alle vacanze, di tornare a una vita normale – commenta Stella Sturini, ideatrice dell’evento, una vita nell’alta moda internazionale e oggi, innamorata di Alassio, dove ha scelto di trasferirsi per aprire la sua boutique – nasce così questo evento che, partito come un semplice “facciamo qualcosa” ha piano piano coinvolto tante realtà della città. Sono impressionata da quanti mi hanno sostenuto con i loro consigli, con la loro presenza. Credo davvero che quella che stiamo tutti insieme realizzando sia non solo una bella serata, ma un’occasione per ritrovarci, per guardare avanti con un pensiero, un’immagine positiva. Il fatto poi di sostenere l’attività della Croce Bianca di Alassio rende il tutto ancora più speciale”.

La Terrazza sarà trasformata nel ponte di una nave e anche le coreografie saranno a tema: un grande lavoro di ricerca di oggetti e cimeli e opere messi a disposizione da Alessandro Bellenda della Galleria l’Image e da alcuni privati. Ci sarà anche Ilaria Belvedere, Miss Acqua di Alassio, tra le venti modelle chiamate a sfilare e ci saranno anche i campionissimi dell’Alassio Kombat Team, l’Associazione Sportiva più premiata del nostro Paese, che vanta un pluricampione italiano, un campione mondiale e il miglior coach al mondo.

Sarà una Charity Show Dinner, una cena di beneficienza con spettacolo, dove lo spettacolo sarà anche la stessa cena realizzata dallo chef stellato Ivano Ricchebono accompagnata dai vini dell’Azienda La Ginestraia, piccola azienda immersa fra il verde degli ulivi e delle vigne, a pochi passi dall’antico e caratteristico borgo ligure di Cervo

Per il gran finale l’estrazione di premi preziosi offerti dai protagonisti della sfilata tra cui il bracciale Alassio dell’argentiere Raspini, offerto da Severi Gioielli e, soprattutto, perfettamente in linea con il tema della serata, una splendida crociera Costa di 7 giorni per due persone sulla Costa Firenze, la “Nave del Rinascimento” che l’Agenzia Immobiliare In Caso di Casa e dall’Agenzia viaggi Mondintero hanno deciso di mettere in palio a sostegno dell’iniziativa come grande segnale non solo di solidarietà, ma anche di entusiasmo e ripartenza.

Per tutti gli ospiti un profumato omaggio di Acqua di Alassio.

Per rispetto della normativa anti Covid, i posti disponibili saranno limitati: per non perdere l’evento si prega di prenotare presso il Diana Grand Hotel al numero 0182 642701. Il costo della serata e della cena sarà di 70 Euro, bevande incluse.

Un ampio servizio dell’evento, con le immagini realizzate da Un Mondo di Colori, sarà pubblicato sul prossimo numero di Alassio Magazine, giunto alla sua quinta edizione.