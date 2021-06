Didattica per la scuola primaria uguale per tutti col corsivo: un nuovo metodo educativo psicomotorio spiegato online su Coopseitu

La didattica per la scuola primaria può essere uguale per tutti. Lo spiegheranno martedì 15 giugno alle ore 17, in diretta su coopseitu, il sito di Coop Liguria dedicato alle attività sociali, Rossana Lanari e Viviana Federici di Martorana, che presenteranno il secondo volume del metodo educativo psicomotorio ideato per la seconda classe della scuola primaria.

Dopo la significativa esperienza del primo ciclo di applicazione del metodo, che ha visto l’utilizzo del corsivo fin dal primo giorno e nessuna situazione di difficoltà di apprendimento, arriva questo manuale edito da Erga Edizioni rivolto agli insegnanti, che possono usarlo per integrare la loro didattica o adottarlo come libro da seguire. Il libro è interessante anche per i genitori che intraprendono percorsi di homeschooling, perché consente di istruire i bambini in modo creativo ed efficace.

Nel corso della trasmissione, durante la quale sarà possibile porre domande in diretta e dove interverrà chi ha già applicato con successo questo metodo educativo, si spiegherà come il corsivo sia alla base dell’apprendimento didattico inclusivo per tutti, perché non isola le persone con maggiori difficoltà.

Un’impostazione coerente con i valori di Coop Liguria, che da quarant’anni offre alle scuole attività didattiche gratuite sui temi della corretta alimentazione, della tutela dell’ambiente e della cittadinanza attiva, lavorando anche sul tema dell’inclusione. Coop Liguria, inoltre, ha attivato presso il Centro di Orientamento ai Consumi di Genova Sestri Ponente uno Sportello pedagogico gratuito, a cura dell’associazione O Tortaieu di Lanari/Federici, rivolto a insegnanti e genitori, per aiutarli a risolvere eventuali problemi di apprendimento dei bambini.

Le stesse autrici hanno pubblicato con Erga edizioni anche “Perché il corsivo nella didattica – Esiste un filo che, dalla gravidanza, lega l’ascolto del bambino allo scarabocchio, fino alla scrittura corsiva”. Con questo nuovo libro per insegnanti, durante la diretta su coopseitu si potranno approfondire anche le conseguenze immediate di questo metodo sulla spesa delle famiglie, spesso costrette a comprare libri inutili per i ragazzi.

Il libro, infatti, sostiene la campagna ambientale di Accademia Kronos “Io Faccio la mia parte!” che sarà presentata nel corso della Diretta dal presidente dell’Accademia, Franco Floris.