Stella in lutto, è scomparsa Elisabetta Favetta, presidente dell'associazione Sandro Pertini

Si è spesa da sempre per Sandro Pertini riuscendo a far sì che la Regione portasse a compimento il restauro della casa Natale di Stella.

Stella piange la scomparsa all'età di 74 anni di Elisabetta Favetta, il cuore dell'associazione intitolata al Presidente piu Amato dagli italiani.

La presidente per anni ha dato anima e cuore all'associazione e alla Casa Museo non tirandosi mai indietro per la comunità, per i più giovani, per far conoscere a loro la storia di un uomo che ha dato tanto all'Italia.

Dalla fiaccolata e "Un fiore per Sandro" passando per le borse di studio. Una vita per ricordare e tenere alta la memoria su Sandro Pertini.

"È con sommo dispiacere e profonda commozione che l'Amministrazione Comunale tutta apprende e saluta la dipartita della Cavaliere Elisabetta Favetta, Presidente dell’Associazione Sandro Pertini di Stella. Ci stringiamo con affetto e gratitudine alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene - ha detto il Sindaco Andrea Castellini a nome di tutta l'amministrazione comunale - Elisabetta Favetta non è stata solo la guida dell'associazione dedicata al Presidente Pertini, ma un punto di riferimento per la nostra comunità, un esempio luminoso di dedizione civica e di impegno costante nel tramandare i valori di democrazia e libertà che Pertini ha incarnato. Il suo lavoro instancabile per onorare la memoria del Presidente e per promuovere la cultura e la storia locale lascia un vuoto incolmabile, ma anche un'eredità preziosa che avremo il dovere di custodire. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimiamo le nostre più sincere e sentite condoglianze. Grazie, Elisabetta. Il tuo ricordo e il tuo spirito rimarranno vivi in mezzo a noi".

"L'Aned di Savona-Imperia esprime le sue condoglianze all'associazione Sandro Pertini e ai familiari di Elisabetta che è stata una grande Presidente e la ricorderemo nella prima occasione nel prossimo marzo in occasione della visita della figlia di Eugenio Pertini, Diomira, presidente dell'Aned di Verona per posizionare una pietra d'inciampo a Stella davanti alla casa Natale" il cordoglio del presidente dell'Aned Savona-Imperia Simone Falco.

Il funerale verrà celebrato sabato 29 novembre alle 9. 00 nella chiesa N.S. della Concordia di Albissola Marina.