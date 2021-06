Bilancio 2020 Coop: ricavi per 760 milioni di euro, al 97% restituiti al territorio

Nell’anno difficilissimo della pandemia, che ha sconvolto l’economia mondiale, stravolto i consumi e messo in ginocchio intere categorie economiche e sociali, Coop Liguria ha mantenuto una gestione in attivo, chiudendo l’anno con un utile di 10,483 milioni di euro e un risultato consolidato di Gruppo di 10,551 milioni.

La quota di prevalenza, che individua la connotazione di Cooperativa a mutualità prevalente ed è costituita dalla percentuale degli acquisti effettuati dai Soci, sul totale delle vendite realizzate, è stata del 66,64%. Se l’Assemblea generale, che si svolgerà sabato 19 giugno, accoglierà la proposta di destinazione dell’utile a riserva legale indivisibile, il patrimonio netto di Coop Liguria salirà a 748,687 milioni di euro. Il patrimonio netto consolidato, invece, a 725,428 milioni di euro.

Nel 2020 la Cooperativa, tra 12.000 imprese del Nord Ovest, ha nuovamente ricevuto da Cerved Group il premio “Industria Felix” per la sua redditività e l’affidabilità finanziaria. Pochi giorni fa, inoltre, le è stato conferito il CX Store Award per l’area Liguria-Toscana-Umbria, perché indicata da un panel di famiglie come insegna con il miglior rapporto qualità/prezzo (premio condiviso con le altre tre cooperative presenti nell’area: Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia).

A fronte di 760 milioni di euro di ricavi netti complessivi realizzati nel 2020, Coop Liguria ne ha restituiti alla collettività poco meno del 97%, sotto forma di remunerazione del personale, acquisti di prodotti, beni o servizi, imposte, sostegni alla comunità. Di questi, il 22% sono rimasti sul territorio ligure.

LA CONVENIENZA

Ai Soci e ai consumatori sono stati riconosciuti complessivamente 78,609 milioni di euro di sconti, in aggiunta al blocco dei prezzi di tutti i prodotti, che Coop ha attuato nei mesi di aprile e maggio, prorogandolo fino a settembre per i prodotti a marchio Coop. Come sempre la Cooperativa ha avuto un occhio di riguardo per i Soci, ai quali sono stati riconosciuti 71,512 milioni di euro di vantaggi.

LE RISORSE UMANE

La prima preoccupazione di Coop Liguria, nel 2020, è stata proteggere dal contagio il personale e di conseguenza anche i Soci e i consumatori, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, anche ben oltre le prescrizioni di legge. Per i lavoratori, inoltre, è stata stipulata un’assicurazione sanitaria specifica per il rischio Covid. Nel 2020, gli occupati medi annui di Coop Liguria e della controllata Talea sono stati 2.685, di cui oltre il 94% assunti a tempo indeterminato. Ai lavoratori sono stati corrisposti 1,8 milioni di euro di retribuzione cosiddetta “variabile”, cioè aggiuntiva rispetto ai trattamenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro e legata ai risultati raggiunti l’anno precedente.

LA RETE DI VENDITA

Nel 2020, Coop Liguria ha inaugurato un nuovo punto vendita a Santa Margherita Ligure e, tramite la fusione con la cooperativa La Torrigliese, ha incorporato un ulteriore supermercato. È proseguita anche la qualificazione della rete di vendita, attraverso una serie di interventi di ristrutturazione: i più importanti hanno riguardato il supermercato di Genova Corso Europa e l’Ipercoop Il Gabbiano di Savona. A partire da agosto, Coop Liguria ha inaugurato il nuovo servizio di consegna della spesa a domicilio “Coop a casa”, che ormai raggiunge buona parte delle località della Liguria. La sua attivazione è legata alla messa online, da giugno 2020, del nuovo sito www.coopshop.it, progettato espressamente per l’e-commerce alimentare. Su coopshop si appoggiano tutti i servizi di Coop Liguria dedicati agli acquisti online, quindi anche “Coop Drive”, “Coop Locker” e il nuovissimo “Coop On Board”, che prevede il recapito della spesa direttamente sulle banchine dei porticcioli liguri.

I SOCI E IL PRESTITO SOCIALE

I Soci di Coop Liguria a fine anno erano 409.854. La raccolta del Prestito Sociale, a fine 2020, era pari a 601,600 milioni di euro, un dato in crescita sul 2019, che conferma la fiducia riposta dai Soci nella Cooperativa. Agli 88.757 Soci Prestatori di Coop Liguria sono stati riconosciuti 2,885 milioni di euro di interessi sui depositi. I nuovi libretti aperti nel 2020 sono stati 1.026.

L’IMPEGNO SUL TERRITORIO

L’impegno di Coop Liguria a sostegno del territorio si declina in una pluralità di azioni:

· La valorizzazione dei produttori locali

Coop Liguria si impegna nella valorizzazione dei prodotti locali e delle imprese del territorio. La presenza della Cooperativa ha ricadute positive sull’economia regionale, perché essa acquista prodotti e servizi da centinaia di piccole e medie imprese locali: gli acquisti effettuati da Coop Consorzio Nord Ovest presso imprese liguri nel 2020 sono stati pari a oltre 63 milioni di euro. A questi si sommano gli acquisti effettuati in Liguria da Coop Italia, pari a 80 milioni di euro, che portano a 143 milioni il valore complessivo degli acquisti Coop presso imprese liguri.

· L’impegno ambientale

Oltre a ridurre l’impatto ambientale delle proprie sedi, riciclare i rifiuti, sensibilizzare Soci e clienti a comportamenti responsabili, attivare progetti di lotta allo spreco, nel 2020 Coop Liguria ha donato un secondo cestino raccogli-plastica Seabin a Marina Genova. Nel 2021, sono previste due ulteriori donazioni di Seabin, a Sanremo e Portofino. Il complesso delle azioni di adeguamento energetico delle strutture di Coop Liguria attuato negli ultimi 9 anni ha permesso di evitare l’immissione in atmosfera di 38.200 tonnellate di CO2. A livello nazionale è proseguito il progetto volto a rendere riciclabili, compostabili o riutilizzabili le confezioni di tutti gli oltre 5.000 prodotti a marchio Coop. I prodotti che fanno parte della linea ecologica Coop Vivi verde hanno tagliato questo traguardo già nel 2020.

· Le attività aggregative e per il tempo libero

I programmi per il tempo libero promossi a Coop Liguria nel 2020 sono rimasti sospesi a lungo a causa della pandemia. La Cooperativa ha quindi realizzato il sito www.coopseitu.it, dedicato espressamente alle attività sociali, per proporre eventi culturali e valoriali in streaming.

· L’educazione al consumo consapevole

Le attività didattiche Saperecoop nel 2020 avrebbero dovuto festeggiare il quarantennale, ma hanno risentito pesantemente della pandemia: nell’anno scolastico 2020/2021, sono stati proposti “solo” 521 incontri formativi, per un totale di 12.547 presenze tra bambini e ragazzi. Con il progetto Coop per la scuola, sono stati donati alle scuole liguri 3.354 premi didattici per un valore di quasi 520.000 euro.

· La solidarietà e la lotta alla povertà

Con il progetto Buon Fine, Coop Liguria dona al volontariato le eccedenze alimentari dei punti vendita: nel 2020 sono state donate 106 tonnellate di merci per un valore di 757.000 euro. Con le associazioni del territorio, vengono organizzate più volte l’anno le raccolte solidali Dona la spesa, che coinvolgono Soci e clienti. Vista l’emergenza sociale legata alla pandemia, nel 2020 è stata attivata anche una raccolta permanente, denominata Spesa sospesa. Le donazioni complessive hanno sfiorato le 120 tonnellate. Nell’ambito dell’emergenza Covid, il sistema Coop ha donato alla Protezione Civile 4 milioni di mascherine chirurgiche. Coop Liguria ha collaborato con le Asl e i Comuni, sostenendo l’attivazione di 4 punti tampone a Genova, Recco e Santa Margherita. In accordo con Anci e Protezione Civile, è stato offerto un contributo alle associazioni per portare la spesa a casa alle persone fragili durante la quarantena e poi, con l’attivazione di Coop a casa, è stata prevista la consegna della spesa gratuita, una volta alla settimana, per tutti gli over 65.