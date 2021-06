Alassio perde uno dei personaggi più amati della sua movida: addio a "Charly" Marchisio

Perde uno dei suoi volti più noti e amati Alassio, che piange all'età di 66 anni la scomparsa di Carlo "Charly" Marchisio, famoso per il suo gin tonic senza cannuccia, una figura di riferimento della movida alassina.

“Ti avranno voluto lassù per farsi un drink come Dio comanda, non può esserci altra spiegazione. La storia di Alassio perde un altro pilastro”, sono le parole affidate a Facebook, sulla pagina goliardica e ironica "Alassiowood".

Carlo lascia la moglie Dalila, la mamma Catterina, la sorella Maria Assunta, le cognate e i nipoti.

Le esequie si terranno lunedì 28 giugno alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio dove, domenica 27, verrà recitato il Santo Rosario alle 20.30.