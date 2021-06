Una Panoramica Della Criptovaluta IOTA

Lanciato nel 2016, IOTA sta per Internet of Things Application. A differenza della maggior parte delle altre tecnologie Blockchain, in realtà non funziona con un blocco e una catena; funziona con dispositivi intelligenti su Internet.

Tutto quello che devi fare per usarlo è verificare altre due transazioni precedenti sul registro IOTA, che si chiama Directed Acyclic Graph (DAG), ma i creatori di IOTA lo chiamano The Tangle.

Secondo Coin Central, ciò significa che i dispositivi devono essere in grado di acquistare più elettricità, larghezza di banda, spazio di archiviazione o dati quando ne hanno bisogno e vendere quelle risorse quando non ne hanno bisogno.

La Criptovaluta Iota è un Buon Investimento?

Come tutti sappiamo, Iota è un'asset class che sta guadagnando popolarità giorno dopo giorno. La maggior parte delle asset class sono molto apprezzate e quasi tutte presentano pro e contro. Questa classe di attività ha anche i suoi pro e contro. Quindi impariamo a conoscere questa classe di attività.

Uno dei vantaggi di Iota è il suo prezzo basso. Con il suo prezzo basso, Iota ha il vantaggio di avere bassi costi di transazione con un rischio minimo.

Inoltre, se guardi al piano di investimento a lungo termine, arriverai a sapere che Iota ha una volatilità molto bassa. Con questa caratteristica, questa asset class rientra nella categoria degli "investimenti a lungo termine". Ciò significa che i tuoi soldi non sono a rischio durante i periodi di inattività e puoi guadagnare profitti durante i periodi.

Un altro vantaggio di Iota è che è in gran parte non sfruttato. Con pochi sul mercato interessati a questa moneta puoi trarre molti vantaggi dai tuoi investimenti.

Puoi investire in Iota gratuitamente. Questo perché non ci sono restrizioni al trasferimento di fondi.

Potresti chiederti perché Iota Cryptocurrency è diventata così popolare. In effetti, è la risorsa più facile da capire. Questo rende più facile realizzare un piano di investimento solido e realistico.

Puoi mettere i tuoi soldi duramente guadagnati per lavorare con un piano di investimento concreto. Una volta compreso il tuo piano di investimento, sarai in grado di trarne vantaggio. Puoi usare piattaforme come Bitcoin Trader, per formulare un piano di investimenti.

Cos'è La Criptovaluta Iota? Una Breve Panoramica Della Principale Valuta Virtuale

All'inizio, la maggior parte delle persone che hanno sentito parlare di Iota erano confuse su cosa fosse. Tuttavia, Iota è stato creato per essere facile da capire come un nuovo concetto.

È una nuova tecnologia di contabilità distribuita che utilizza una valuta virtuale open source come l'Ether. Utilizza una rete aciclica diretta (DAN) per tenere traccia delle transazioni che effettua sul suo registro virtuale. Questa tecnologia utilizza la propria metodologia proof-of-stake, invece di fare affidamento su un amministratore centrale o organi di governo.

Iota mira a fornire un ponte conveniente e sicuro tra i crittosistemi più famosi al mondo, rispettivamente Ethereum e Dashchains.

Sebbene investire in Iota sia facile e conveniente, è importante notare che ci sono ancora alcuni investitori Iota che non hanno familiarità con la piattaforma. Questo perché il protocollo è ancora nella sua fase iniziale di sviluppo.

Gli sviluppatori devono ancora rilasciare la versione alpha del software che verrà utilizzata nella versione principale. Pertanto, si consiglia agli investitori che intendono partecipare alla roadmap di Iota di essere cauti poiché il sistema è ancora in costruzione.

Gli investitori sono incoraggiati a unirsi alla comunità Iota in modo che possano saperne di più sui diversi altcoin che vengono scambiati nell'ecosistema Iota.

Uno degli svantaggi dell'investimento in Iota è la sua mancanza di capitalizzazione di mercato. A causa della sua bassa capitalizzazione di mercato, Iota non può essere paragonata ad altre criptovalute ad alte prestazioni come Ethical Ledger e Forex Masters.

Quindi, prima di acquistare Iota, dovresti considerare attentamente se sei disposto a investire in qualcosa che ha una capitalizzazione di mercato inferiore o meno.

L'ultimo svantaggio di Iota è la sua mancanza di scalabilità. A differenza di altre criptovalute ad alte prestazioni, Iota non può espandere le sue commissioni di transazione per accogliere l'afflusso di nuovi investitori.

Questa caratteristica del protocollo ne limita la liquidità e lo rende suscettibile di improvvise fluttuazioni di prezzo.

Conclusione

Nel complesso, Iota è un nuovo altcoin unico che è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo. La sua capacità di funzionare come supporto di archiviazione per dati privati ​​e i suoi meccanismi di sicurezza gli conferiscono il potenziale per essere molto utile per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Tuttavia, gli investitori devono assicurarsi che il protocollo possa sostenersi efficacemente in termini di mantenimento di un tasso di profitto costante, oltre ad essere abbastanza resiliente da gestire commissioni di transazione elevate e fluttuazioni di valore dovute a fattori esterni come l'intervento del governo.