Concerto di musica sacra a Loano con Silvia Schiaffino, Paola Arecco e Mattia Pelosi

Appuntamento con la musica classica all'Oratorio dei Turchini, martedì 29 giugno, a Loano. Alle ore 22 concerto con repertorio di brani sacri insieme a Silvia Schiaffino (flauto traverso), Paola Arecco (pianaforte) e Mattia Pelosi (tenore). Si potranno apprezzare musiche di Bach, Mozart, Faure, Mascagni e Bellini. In programma anche la versione per flauto solo della Toccata e Fuga di Bach.

Anche per questo 2021, con il perdurare dell'emergenza pandemica, non si svolgerà la processione che vede protagoniste le Cappe Turchine dell'Oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario, le Cappe Bianche ed altre confraternite del territorio. La tradizionale processione del 2 luglio sarà “sostituita” da una processione virtuale, composta da decine di fotografie scattate in occasione delle celebrazioni degli anni scorsi. Le immagini saranno collocate lungo il consueto percorso della cassa e dei crocifissi in centro storico e sul lungomare, in corrispondenza dei punti nelle quale sono state scattate.