Aurelia Bis, Russo risponde a Rixi: "Dichiarazioni che lasciano sconcertati, il territorio si sente preso in giro. Questo cantiere ormai è ridicolo"

“Dichiarazioni che lasciano sconcertati". Così il sindaco di Savona, Marco Russo, ha commentato le parole sull'Aurelia Bis del viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, intervenuto durante l'evento per gli 80 anni dell'Unione Industriali.

Rixi aveva infatti dichiarato: "Stiamo vedendo con Anas per procedere con la revoca dell'appalto e vedere se un'altra azienda subentra". Parole che gettano così ancora "ombre" sul futuro del cantiere arrivato circa all'80%.

Le difficoltà dell'azienda che ha in appalto il cantiere sono note. Italiana Costruzioni Infrastrutture (Ici) ha presentato un piano di risanamento che doveva concludersi entro luglio con un ulteriore ritardo rispetto al previsto e una proroga a fine agosto. Ma ormai arrivati a fine settembre i dubbi sul futuro permangono. Anche perché se nessuna azienda dovesse rilevare il ramo d'azienda e se Ici dovesse fallire lo "spettro" della nuova gara sarebbe di nuovo dietro l'angolo. Con le tempistiche che si allungherebbero ulteriormente.

Parole che, come detto, hanno lasciato sconcertato il primo cittadino savonese, "innanzitutto, perché non si è sentita la necessità da parte del viceministro di condividere questa ipotesi con i sindaci del territorio, come invece sarebbe stato opportuno, lasciando che la apprendessero da dichiarazioni pubbliche"

"La seconda ragione è ancora più grave - continua il sindaco - Per molti mesi ci è stata chiesta pazienza, nonostante il cantiere fosse sostanzialmente fermo, spiegando che vi era pendente una procedura in tribunale per rimettere l'azienda in condizioni di operare; siamo stati rassicurati che le cose stavano procedendo per il meglio e, prima dell'estate, ci è stato detto che la procedura si era conclusa positivamente e che a settembre i lavori sarebbero ripresi. Per queste ragioni non abbiamo alzato la voce e abbiamo seguito con apprensione gli sviluppi. Ora scopriamo che la crisi è ancora acuta, al punto da ipotizzare la revoca dell'appalto".

"A questo punto il territorio si sente preso in giro: sappiamo bene che queste procedure sono complesse, ma se la procedura non era adeguata a rimettere in condizioni l'azienda di operare si doveva intervenire prima evitando di perdere inutilmente quasi nove mesi - conclude Russo - La cosa è intollerabile: si parla sempre di esigenza infrastrutturale del nostro territorio ma questo cantiere ormai è ridicolo. È necessario avere assoluta chiarezza, pertanto è necessario un incontro con il Viceministro da parte dei sindaci di Savona, Albisola Superiore e Albissola Marina".