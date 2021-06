Green pass ai soggetti guariti, Cassinelli e Bagnasco: "Serve chiarezza sul completamento del ciclo vaccinale"

“Sul Green pass ci sono alcuni dubbi da sciogliere. Il Ministero della salute scrive in una circolare che i soggetti guariti da Covid completano il ciclo vaccinale con una sola dose. Ma nel Green pass non se ne tiene conto: per chi è guarito e ha già ricevuto una dose di vaccino, vengono comunque indicate due dosi previste. Questa errata informazione non consentirebbe l'ingresso in alcuni Stati membri Ue. Serve maggiore chiarezza e abbiamo presentato una interrogazione ai ministri Speranza e Colao onde evitare discriminazioni a danno dei soggetti guariti da Covid. Bisogna limitare lo spazio a interpretazioni errate”.

Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.