Avrebbe esercitato abusivamente l'attività di intermediazione finanziaria raggirando per 10mila euro: cittadino polacco a processo

Un cittadino polacco residente da tempo nel savonese è accusato di aver esercitato abusivamente l'attività di intermediazione finanziaria, raggirando per 10mila euro una donna della zona dell'entroterra albenganese.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe convinto la vittima a fidarsi di lui per operazioni finanziarie, salvo poi però non darne seguito. Quando la donna si è resa conto della truffa, ha sporto denuncia, facendo scattare le indagini.

Il pubblico ministero Massimiliano Bolla ha contestato all’indagato la violazione dell’articolo 166 del Testo Unico della Finanza (TUF), che punisce l’abusivismo in materia di intermediazione finanziaria.

L’udienza preliminare è fissata per marzo 2026 davanti al GUP Emilio Fois.

L'uomo, nel frattempo, avrebbe manifestato la volontà di restituire la somma.