Savona, casa e politiche abitative un incontro pubblico promosso da AVS

Il tema dell'accesso alla casa e delle politiche abitative sarà al centro di un incontro pubblico in programma sabato 3 ottobre alle 17 alla SMS Fornaci Serenella di corso Vittorio Veneto 73r, a Savona.

L'appuntamento, dal titolo "TERRA! La casa è un diritto di tutti - Politiche per affrontare l'emergenza abitativa", è promosso da Alleanza Verdi Sinistra e nasce con l'obiettivo di mettere a confronto esponenti politici, realtà territoriali e cittadini sulle difficoltà legate all'accesso alla casa.

Al centro della discussione ci saranno in particolare il caro-affitti, la precarietà abitativa e la necessità di interventi strutturali nel campo dell'edilizia residenziale e sociale. L'incontro sarà coordinato da Maria Gabriella Branca e Simona Simonetti.

Tra gli ospiti è prevista la partecipazione di Jan Casella, consigliere regionale della Liguria per AVS, Elena Comelli, responsabile Abitare di Sinistra Italiana Milano, Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative della Regione Emilia-Romagna per AVS, e Angela Fedi, psicologa sociale e di comunità dell'Università di Torino.





