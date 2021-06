"Tra cielo e mare": l'entroterra savonese riscopre col teatro la sacralità del territorio e della vita

Si intitola "Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra", il nuovo progetto ideato e realizzato da Teatro Ipotesi con l’importante sostegno della Fondazione Agostino De Mari che fra il 4 e il 15 luglio prevede quattro eventi gratuiti di grande valore artistico e culturale nell’entroterra della provincia di Savona: 4 luglio a Sassello, 8 luglio a Balestrino, 14 luglio a Vezzi Portio, 15 luglio a Castelvecchio di Rocca Barbena.

La Natura per il nostro organismo è come una vitamina: stare all’aperto, in mezzo al verde, ha un impatto psicofisico benefico che nessuna medicina può eguagliare anche perché è privo di effetti collaterali. L’illusione che il possesso basti a conseguire la felicità, l’implacabile sfruttamento del territorio, la sopravalutazione dell’Io a discapito della comunità sono tutte ingannevoli necessità a cui abbiamo finito col credere. E’ la Natura, è il territorio che ci circonda con l’evidenza delle sue leggi, con i suoi primitivi rituali di vita, con la sua ineffabile bellezza, a spazzare via tutto e a renderci di nuovo fragili e invincibili nella riacquisita consapevolezza.

Il progetto "Tra cielo e Mare" muove da questi principi e dalla convinzione che laddove c’è cultura, c’è rispetto per l’uomo, per il suo lavoro e per la terra che lo ospita. Da qui l’idea di una tetralogia di incontri capace, attraverso l’arte teatrale e la narrazione, di unire in armonica sintonia Cultura, Paesaggio e Turismo per riconoscere valore a un territorio straordinario. Progetto sposato con grande convinzione dalla Fondazione De Mari, il cui presidente Luciano Pasquale così afferma: «Come Fondazione è un piacere sostenere un progetto come questo che valorizza il nostro entroterra e le sue ricchezze e che porta negli splendidi borghi del savonese nomi così prestigiosi del panorama culturale italiano. L’entroterra savonese è una priorità per noi e continueremo ad appoggiare iniziative importanti come quella realizzata da Teatro Ipotesi».

Il primo di questi incontri è Domenica 4 luglio ore 21 a Sassello in Piazza Bigliati nel centro storico.

Ogni appuntamento è ad ingresso gratuito ed è così costituito: la prima parte vede protagonista l’attore e regista Pino Petruzzelli, che porta in scena Storie di uomini e di vini, prodotto da Teatro de gli Incamminati, che dopo il debutto al prestigioso MittelFest di Cividale del Friuli, ha ottenuto ottime recensioni dalla stampa nazionale nelle successive date lungo la Penisola. Uno spettacolo, frutto di due anni di interviste a molti contadini liguri che Petruzzelli, con il suo generoso talento affabulatorio, cuce in tante microstorie ricche di aneddoti spassosi e legate insieme dall’amore, dalla fatica, dalla caparbietà di queste persone che, con spirito indomito, hanno saputo ricavare da una terra bellissima ma scorbutica da lavorare, grandi eccellenze vinicole.

Al termine dello spettacolo la seconda parte dell’evento: Massimo Calandri, scrittore e giornalista, racconta la storia, il paesaggio, il patrimonio artistico e le curiosità del borgo ospitante.

Dalla foresta della Deiva agli amaretti, dalla Chiesa della Santissima Trinità alla qualità impareggiabile dei funghi, la coinvolgente narrazione di Calandri, arricchita da interviste agli abitanti locali, traccia una carta d’identità di Sassello assai originale, in grado di affascinare sia i turisti che gli autoctoni.

In ognuna delle quattro serate lo spettacolo teatrale e il momento della narrazione vengono nutriti e arricchiti dalla contaminazione con i colori, i profumi e i segni dello straordinario territorio circostante, intrecciando conoscenza e sensibilità, apprendimento e suggestione.

Dopo la serata di apertura sono previste le seguenti date: giovedì 8 luglio a Balestrino (presso le Scuderie del Marchese), mercoledì 14 luglio a Vezzi Portio (frazione San Giorgio presso la Piazza della Chiesa) e infine giovedì 15 luglio a Castelvecchio di Rocca Barbena (in Piazza Cavour). Tutti gli eventi iniziano alle ore 21, sono ad ingresso gratuito e si svolgono, in ottemperanza alle disposizioni di legge in atto, in totale sicurezza.

Il progetto "Tra cielo e mare - Lo spettacolo dell’entroterra" è realizzato anche grazie alla collaborazione del Comune di Sassello insieme al portale turistico Feel Sassello, dei Comuni di Balestrino e di Vezzi Portio, del Comune e della Pro Loco di Castelvecchio di Rocca Barbena.