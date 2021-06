Pietra, il Consiglio comunale torna in presenza e affronta il tema Santa Corona: "Ripristino Pronto Soccorso pediatrico h24 e accelerare la riapertura del Punto Nascite"

L'argomento principe discusso dal parlamentino pietrese era legato alla situazione dell'ospedale Santa Corona, con la mozione presentata dal consigliere di minoranza Mario Carrara (gruppo "Centrodestra") per proporre un Consiglio Intercomunale con tutti i Comuni del Ponente Ligure e con il Presidente della Regione Liguria, il quale relazioni sulle prospettive di utilizzo dei 145 milioni di euro complessivi, erogati dalla stessa Regione Liguria e dall'Inail per la riqualificazione del nosocomio pietrese. La proposta dell'esponente di minoranza è stata però ritirata con l'impegno di discutere un documento condiviso tra maggioranza e minoranza in una delle prossime sedute consiliari.