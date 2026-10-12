Scuola e disabilità, la Regione stanzia 1,59 milioni per l’inclusione

Regione Liguria rafforza il proprio impegno a favore del diritto allo studio e dell'inclusione degli studenti con disabilità. Per l'anno scolastico e formativo 2026/2027 sono stati stanziati complessivamente 1 milione e 590mila euro, con un incremento di 150mila euro rispetto all'annualità precedente. Le risorse regionali saranno destinate al sostegno delle istituzioni scolastiche paritarie, al trasporto degli studenti con disabilità e agli interventi di inclusione nei percorsi di istruzione e formazione professionale.



“Garantire il diritto allo studio significa mettere ogni studente nelle condizioni di esprimere le proprie capacità, sviluppare i propri talenti e costruire il proprio futuro, indipendentemente dalle difficoltà che può incontrare lungo il percorso – dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Scuola e alla Formazione Simona Ferro – Con questo investimento di 1 milione e 590mila euro, incrementato di 150mila euro rispetto allo scorso anno, confermiamo una scelta precisa: l'inclusione non deve rimanere un principio astratto, ma tradursi in servizi, strumenti e opportunità concrete per gli studenti e le loro famiglie. È una responsabilità che sentiamo particolarmente importante, perché una scuola davvero accessibile è una scuola capace di valorizzare ciascuno, senza lasciare indietro nessuno”.



Nel dettaglio, 540mila euro saranno destinati alle istituzioni scolastiche paritarie per sostenere le attività educative rivolte agli alunni con disabilità per i quali non è previsto un insegnante di sostegno e gli interventi a favore degli studenti ciechi e ipovedenti. Lo stanziamento registra un incremento di 100mila euro rispetto all'anno precedente e comprende anche le scuole gestite dagli enti locali. Ulteriori 600mila euro saranno assegnati alle Province liguri e alla Città Metropolitana di Genova per contribuire all'erogazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, integrando le risorse statali dedicate alla medesima finalità.

Infine, 450mila euro, con un aumento di 50mila euro rispetto all'annualità precedente, saranno destinati all'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento per sostenere gli enti di formazione accreditati nella realizzazione di interventi di inclusione rivolti ai giovani con disabilità iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.



“Abbiamo scelto di intervenire su tre ambiti fondamentali: il sostegno educativo, la mobilità e la formazione professionale, perché il diritto allo studio deve essere garantito in tutte le sue dimensioni – prosegue Ferro – Un'attenzione particolare è rivolta anche ai percorsi di formazione professionale, nei quali Regione Liguria interviene con risorse proprie per sostenere l'inclusione dei ragazzi con disabilità. La possibilità di acquisire competenze e prepararsi al mondo del lavoro rappresenta infatti un passaggio essenziale verso una maggiore autonomia personale e professionale. Allo stesso tempo vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie, alle scuole e agli enti che ogni giorno accompagnano questi giovani nel loro percorso di crescita”.



“Continueremo a lavorare per rafforzare una rete educativa e formativa sempre più inclusiva, nella quale istituzioni, scuole, enti di formazione e territori collaborino per offrire a ogni ragazzo le migliori opportunità possibili. Investire nell'inclusione significa investire nella qualità della nostra comunità e nel futuro della Liguria" conclude il vicepresidente.