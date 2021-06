Sanità, Brunetto e Mai (Lega): “Riaprire al più presto i Ppi di Albenga e Cairo Montenotte per evitare code a Pietra Ligure”

“Ancora pazienti in coda al Pronto soccorso di Pietra Ligure. Domenica erano circa 50. Una situazione insostenibile che, con l’aumento del flusso di turisti, rischia di aggravarsi nelle prossime settimane estive per l’intero comprensorio del Ponente savonese. Pertanto, passata la fase più critica dell’emergenza coronavirus e con la Liguria in area bianca, occorre riaprire al più presto il Punto di Primo Intervento di Albenga così come quello di Cairo Montenotte”.

Ad affermarlo, il presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto e il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega) in nota stampa.

“In tal senso – spiegano - oggi il consiglio regionale ha votato all’unanimità a favore dell’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta ad attivarsi per verificare la possibilità che gli ospedali genovesi supportino, momentaneamente e fino alla risoluzione delle criticità, le carenze numeriche di personale medico di Asl2, per consentire il regolare svolgimento delle prestazioni e affinché l’Università di Genova inserisca tutte le Asl liguri nella rete formativa, in modo da consentire il flusso di specializzandi nelle discipline di Medicina d’urgenza, Anestesia e Rianimazione, Ginecologia e Ostetricia e Pediatria, anche ai fini della loro assunzione, presso le Asl delle Riviere”, concludono Brunetto e Mai.