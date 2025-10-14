Savona, sbarca in porto la nave Humanity 1: scattano i controlli sanitari sui 45 migranti (FOTO)

È arrivata poco dopo le 10 in porto a Savona la nave Ong battente bandiera tedesca Humanity 1.

A bordo dell’imbarcazione sono presenti 45 migranti provenienti dalla rotta mediterranea, tra cui 8 minori stranieri non accompagnati e una donna incinta. Sono stati salvati da un drammatico naufragio al largo della Tunisia.

Le operazioni di sbarco richiederanno alcune ore con i profughi in arrivo da Sudan, Guinea e Etiopia. saranno soggetti ai controlli sanitari di routine (due avrebbero la scabbia) e ai successivi accertamenti di rito. Presenti sul posto i sanitari dell'Asl2, mediatori culturali, la Croce Rossa e Bianca e le forze dell'ordine.

Tutte le persone verranno accolte e ospitate in strutture distribuite sul territorio regionale. Difficilmente il savonese verrà coinvolto, visto che le strutture di accoglienza soprattutto in Val Bormida sono sature.

Lo scorso giugno e agosto due navi erano sbarcate nel porto del capoluogo. Dalla "Ocean Viking" erano sbarcati il 22 giugno 73 profughi, per la maggior parte provenienti dal Bangladesh e altri da Egitto, Sudan e Nepal, di cui una decina di ragazzi minori non accompagnati.

La "Life support" di Emergency invece il 10 agosto trasportava 146 naufraghi, di cui 20 minori non accompagnati, e 4 donne adulte, di cui una incinta.

Oggi, giorno feriale, rispetto agli altri sbarchi che si erano verificati nel fine settimana, non c'è stato un comitato di accoglienza composto da un gruppo di cittadini.