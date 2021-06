Savona, Remigio (Lega) all'attacco del sindaco uscente Caprioglio: "Non conosce lealtà e riconoscenza, parole nei nostri confronti non generose"

"La politica sia passione, senso del dovere ma soprattutto rispetto. Quel rispetto che lei ha fatto venire meno verso la parte politica che orgogliosamente rappresento quando alla presentazione del candidato del centrodestra si è dimenticata di noi, la Lega sarà qui anche dopo di lei e sosterrà con impegno e dedizione anche il suo successore".

Non le ha mandate a dire il consigliere comunale della Lega Alfredo Remigio al sindaco Ilaria Caprioglio che lo scorso 18 giugno, in occasione dell'ufficializzazione da parte della coalizione dell'ex Primario di Chirurgia dell'ospedale San Paolo il futuro candidato primo cittadino Angelo Schirru, aveva messo nel mirino i partiti politici che l’avevano sostenuta in questi anni togliendosi qualche sassolino dalle scarpe.

"Un fuoco amico generato da deplorevoli lotte intestine che hanno portato una grande instabilità" così era intervenuta il sindaco uscente che era stata "sfiancata più del lavoro e delle responsabilità". L'auspicio rivolto alle forze politiche era che "rivedano il loro ruolo, non lascino da solo il sindaco, gestendo tal volta una maggioranza poco coesa e, soprattutto, non siano terreno di scontro e di personalismi ai danni di un'intera Comunità".

Le sue parole però non sono piaciute al mondo Lega, da lì l'intervento del consigliere del Carroccio.

"In questi 5 anni siamo convinti di aver tenuto un comportamento esemplare nell'affrontare durante tutto il mandato i problemi che conosciamo e che in tanti casi avrebbero potuto anche dividerci ma noi con grande senso di responsabilità abbiamo fatto quadrato intorno a Lei anche quando le sue scelte non ci convincevano a pieno - prosegue Remigio - Ma vede Sindaco questa si chiama lealtà, quella lealtà che lei ha dimostrato di non conoscere, quella riconoscenza che non fa parte del suo bagaglio. Per questo motivo l'abbiamo ascoltata con stupore durante il suo congedo alla città, al suo commiato, le sue parole nei nostri confronti non sono state generose tantomeno gradite".

Polemiche anche per la decisione del sindaco nel suo commiato di ringraziare solo della sua giunta, gli assessori Silvano Montaldo, Maurizio Scaramuzza, Doriana Rodino e Ileana Romagnoli.

"Vede Sindaco è sgarbato ringraziare 4 assessori amici e non l'intera Giunta, giusto ringraziare il Consiglio Comunale, ma mi consenta una caduta di stile non ringraziare tutta quella maggioranza che l'ha sostenuta ed in particolare la Lega anche quando qualcuno le chiedeva un passo indietro. Mi lasci dire con il rispetto e l'affetto che le porto che la sua è stata una vera mancanza, una vera carenza, voglio ancora pensare che questo sia dovuto alla stanchezza, non voglio pensare che lei si sia prestata a giochi politici a pressioni per fare ombra alla parte politica che rappresento, perché se così fosse il suo tentativo le posso garantire che è fallito perché se come le ho detto, non fosse per una questione di rispetto istituzionale la Lega a differenza di altri non ha bisogno di essere sponsorizzata da lei, noi il consenso siamo abituati a conquistarlo sul territorio consumando le suole delle scarpe, con testa, cuore e coraggio" continua Alfredo Remigio.

"Con le sue dichiarazioni ha mancato rispetto non solo a noi ma a una parte della città maggioritaria dimostrando inadeguatezza al ruolo che gli stessi cittadini le hanno conferito. Vede Sindaco lei nei suoi ringraziamenti si è dimenticata degli altri Assessori che hanno sempre lavorato al suo fianco senza risparmiarsi. Si è dimenticata dei Consiglieri che l'hanno sostenuta, quelli della lista civica, quelli di Vince Savona e quelli della Lega. Noi caro Sindaco Ilaria Caprioglio, ci abbiamo creduto anche più di lei, le abbiamo dimostrato affetto e senso di responsabilità, oggi si chiude l'era Caprioglio e lei sarà ricordata come il primo Sindaco donna della città di Savona e vede anche di questo noi siamo orgogliosi. Noi a differenza sua, la ringraziamo per il suo impegno, anche se non ha trovato quella armonia giusta con la politica" specifica l'esponente del Carroccio.

"Mi avvio alla conclusione, noi della Lega che abbiamo composto la sua maggioranza non faremo mancare la nostra fiducia e mi sia consentito di ringraziare tutti i miei amici della Lega, dei partiti di maggioranza e di opposizione che democraticamente hanno rappresentato il loro elettorato in questa sede. Un grazie al Presidente del Consiglio, al Segretario Comunale, a tutti i dirigenti, gli impiegati, ai dipendenti dell'Amministrazione e un imbocca al lupo a Lei Signor Sindaco, perché noi siamo fatti così, siamo leali fino in fondo con i nostri alleati" conclude Remigio.