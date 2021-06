Corso per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

Venerdì 2 luglio e sabato 3 luglio, presso la Sala Liguri nel Mondo, in via Fieschi 15, a Genova, si svolgerà l’11°corso per la formazione di Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati.

Il corso è organizzato dal Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, incarico che attualmente in Liguria è ricoperto dal Difensore civico Francesco Lalla, e sarà tenuto da Dario Arkel, responsabile dell’Ufficio del Garante e docente di Pedagogia presso le Università di Genova e di Firenze e assistente sociale.

Al corso parteciperà un tutore volontario giunto alla terza tutela: accompagnerà uno dei tanti ragazzi che hanno ottenuto la conversione del permesso di soggiorno e che ora lavora stabilmente a Genova.

Da quando è stata avviata l’iniziativa sono giunte 221 domande di adesione al corso e sono stati formati 155 tutori. Con l'Ufficio del Garante collaborano la Questura di Genova e l'Ordine degli avvocati.

Il corso inizia venerdì alle 14 e si chiude la prima giornata alle 19.30. Riprenderà sabato alle 9.30 per concludersi alle ore 19.30.