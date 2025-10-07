Scontro tra due auto a Cairo Montenotte: quattro feriti, uno in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, all’altezza dello svincolo che collega corso Brigate Partigiane a via Adolfo Sanguinetti, a Cairo Montenotte. Due automobili si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di quattro persone.

L’allarme è scattato immediatamente e la macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cairese, la Croce Bianca di Cairo Montenotte, l’auto-infermieristica “India” e la Polizia Stradale, che ha provveduto a regolare la circolazione e a effettuare i rilievi del caso.

Due dei feriti, le cui condizioni sono apparse più gravi, sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: uno in codice rosso e l’altro in giallo. Gli altri due, in condizioni di media gravità, sono stati accompagnati al San Paolo di Savona, entrambi in codice giallo.

Durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, la viabilità nella zona ha subito forti rallentamenti e disagi, con code e deviazioni temporanee.