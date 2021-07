Savona, Coldiretti: "La ripartenza del territorio passa attraverso il mondo agricolo e della pesca"

Chiamati in assemblea provinciale ad approvare il bilancio che, seppur relativo ad un anno difficile per le imprese e per l’associazione, ha maturato per un secondo anno consecutivo un risultato positivo e le linee programmatiche per questa annualità, i presidenti di Sezione di Coldiretti Savona si sono confrontati con i vertici dell’associazione sulle soluzioni per rilanciare l’agricoltura e la pesca nel post pandemia.

“Il nostro settore primario – affermano il presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il direttore Provinciale Antonio Ciotta - non si è mai fermato, neanche nei momenti più difficili dell’emergenza sanitaria dimostrando il ruolo fondamentale che può ricoprire per avviare una nuova stagione di sviluppo economico, sia a livello locale sia nazionale. Quello che porteremo avanti per la provincia di Savona, grazie soprattutto all’impegno dei nostri imprenditori, sarà agevolare lo sviluppo e la promozione di tutti i nostri settori di punta portando avanti progettualità che permettano di far fronte a problemi e scovare nuove opportunità".

"Saranno inoltre affrontate con decisione questioni spinose che affliggono il settore, come il generale rincaro dei costi di produzione che incide enormemente sull’economia delle imprese e che verrà analizzato ed approfondito con appositi gruppi di lavoro per filiera. Inoltre grande rilevanza sarà data all’attività formativa a favore delle imprese, attività che permette sempre, a tutti, di crescere, aggiornarsi ed avere la possibilità di rimanere sempre competitivi sul mercato".

"Sicuramente quella che abbiamo davanti è una stagione ancora impegnativa e complessa, ma non dobbiamo mai dimenticare che la forza del territorio sono i nostri imprenditori che con il loro lavoro tutelano l’ambiente, custodiscono tradizioni, valorizzano grandi eccellenze e creano occupazione" concludono.