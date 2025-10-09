Porta a porta Savona, il sindaco Russo: "Conosciamo le criticità e ci sono margini di miglioramento. Siamo orientati a quello"

Ha difeso il sistema del porta a porta, con i vantaggi che prevede sulla riduzione e sul riciclo del rifiuto, e ha garantito che si sta mettendo mano alle criticità l’amministratore delegato di Sea-S, Stefano Valle, accettando le critiche mosse negli interventi dei rappresentanti dei cittadini nel consiglio comunale monotematico di oggi, 9 ottobre.

Secondo i dati di Sea-S, si è passati dal 48% di differenziata a febbraio a oltre il 71% attuale. “Sì, un record – ha detto Valle, spesso interrotto dai cittadini presenti in sala, con il presidente del consiglio Lirosi che faticava a mantenere il silenzio – un traguardo molto importante e intendiamo migliorarlo ulteriormente.”

“Sea-S è organizzata per dare un aiuto alle persone disabili – ha spiegato Valle – abbiamo il servizio di raccolta al piano e colgo con interesse lo spunto dell’associazione ciechi per mettere un segnalatore sui bidoni. Così come un problema può essere la lingua, e a questo stiamo pensando.”

Valle, come lo stesso sindaco Russo, ha riconosciuto che la raccolta della plastica e il decoro, con lo spazzamento, debbano essere migliorati. “Ma l’azienda – ha detto – sta mettendo in atto delle soluzioni. Considerate che mettere a regime un servizio di questo tipo, per una città come Savona, richiede mesi se non anni. I sacchi di plastica vengono lasciati a volte per giorni perché vengono esposti troppo presto, negli orari sbagliati. Abbiamo fatto dei controlli.”

Sea-S chiude poi sull’inserimento dei cosiddetti cassonetti intelligenti. “Non possono sostituire il porta a porta in questa fase – ha aggiunto Valle – perché in tutti i comuni in cui sono stati inseriti i cassonetti intelligenti la percentuale di differenziata ha tenuto solo perché si arrivava da dieci anni di porta a porta.”

“Chiediamo scusa per quello che non siamo stati capaci di fare – è intervenuto Marco Altamura, presidente di Sea-S – i disagi e i disservizi ci sono e ce li sentiamo addosso. Dobbiamo lavorare e co-progettare. Le iniziative in campo ci sono per uscire da questa situazione, ma non da colpevoli. Questa società non deve più fare gli errori del passato, ma deve avere anche una responsabilità sociale in termini di impatti sulla cittadinanza.”

“Si è tenuto conto delle problematiche, caso per caso – ha affermato l’assessora Barbara Pasquali – siamo consci che da parte della società ci siano grandi margini di miglioramento e abbiamo chiesto che vengano posti correttivi.”

“Noi conosciamo bene la situazione – è intervenuto il sindaco Marco Russo – giriamo in città, sappiamo quali sono i punti critici e sappiamo bene che si deve intervenire. Così come sappiamo che non siamo soddisfatti di come oggi la città vive. Questa non è la condizione che vogliamo per la città e la condizione di decoro e pulizia è insufficiente. Il nostro lavoro è tutto orientato lì. E sappiamo anche che, per farlo, la società può e deve fare meglio. Però non ci possiamo dimenticare la fase in cui ci troviamo: stiamo rivoluzionando un servizio fondamentale e questa fase di transizione richiede del tempo.”

Ritiri, decoro e abbandoni, che con i “vecchi” cassonetti facevano crescere conferimenti da altri comuni gravando sulla città, sono i punti evidenziati da Russo su cui intervenire.

“Vorrei che fossimo anche orgogliosi – ha concluso – di far fare alla città questa transizione, che avviene con vent’anni di ritardo perché nessuno si è mai assunto la responsabilità di farla, con disagi che comprendo e che devono cessare al più presto, ma traghettiamo la città nella modernità.”