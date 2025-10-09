Si appropria dei soldi del fratello disabile: condannata a 1 anno e 10 mesi, risarcisce 44mila euro

Si era appropriata dei soldi del fratello che gestiva come amministratrice di sostegno ed è stata condannata dopo il patteggiamento a 1 anno e dieci mesi con la sospensione condizionale della pena.

Ieri davanti al Gip Emilio Fois l'udienza preliminare con la donna, assistita dal legale Franco Aglietto che ha deciso di patteggiare.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dal PM Claudio Martini, erano partite in seguito a un esposto presentato dal legale delle due figlie dell’uomo, un 54enne vittima di un grave incidente e ricoverato in una struttura sanitaria del savonese.

Secondo quanto emerso, la sorella avrebbe utilizzato il denaro del fratello per fini personali, senza alcuna autorizzazione.

Da lì l'accusa di peculato. Ad essere stati ammessi come parti civile l'uomo difeso dall'avvocato dall'Alfonso Ferrara e le due figlie con l'ex moglie assistite dal legale Patrizia Audino. Le giovani avevano presentato una denuncia in quanto non avendo mai ricevuto il contributo di mantenimento si erano insospettite.

Revocata dal suo incarico la donna ha risarcito 44mila euro.