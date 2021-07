Grande Liguria attacca: "La Regione non si occupa dei tanti problemi urgenti da risolvere"

"La politica politicante continua la sua opera. Invece di occuparsi dei tanti problemi dei liguri, i vertici della Regione sono concentrati sulle prossime elezioni amministrative occupandosi di liste elettorali. Decidendo i candidati sindaci come se il loro ruolo non fosse governare la Regione, ma sia diventato esclusivamente di capo politico o segretario di partito". Questo l'attacco di Grande Liguria Savona.

"E si che i problemi sono tanti in tutta la Liguria, specialmente nella provincia di Savona. La viabilità ad esempio: ieri abbiamo vissuto nuovamente una giornata tragica con code ovunque. La sanità, riaprendo ciò che hanno chiuso, Ci riferiamo al Punto di Primo Intervento ad Albenga, il Pronto Soccorso a Cairo, il punto nascite al Santa Corona di Pietra Ligure e la pediatria H24. Magari finalmente, ci faranno sapere come verranno investiti i milioni di euro che arriveranno per la sanità, per non parlare poi della crisi occupazionale".

"Insomma, la Regione Liguria è in costante campagna elettorale, dimenticando il territorio e i tanti problemi urgenti da risolvere - conclude - Noi di Grande Liguria auspichiamo che in un prossimo futuro chi dice di amare la Liguria lo dimostri finalmente con i fatti".