Un maxi-concorso unificato per 160 infermieri per Asl1 e Asl2: sul territorio savonese previste 80 assunzioni

Una delle carenze del sistema sanitario, oltre ai medici, riguarda il personale infermieristico. A questo proposito è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando di concorso per 160 posti da infermiere a tempo indeterminato, destinati alle due aziende sanitarie locali del Ponente ligure: Asl1 Imperiese e Asl2 Savonese. Il concorso sarà gestito dall'Asl imperiese su delega di quella Savonese

Le due Asl si muovono insieme (concorso sarà gestito dall'Asl imperiese su delega di quella Savonese) per un concorso unificato che dovrà aiutare a potenziare l'assunzione di nuovi infermieri, in un sistema sanitario messo a sempre più alla prova, tra aumento della domanda assistenziale e difficoltà nel reperimento di personale qualificato. I posti saranno equamente distribuiti: 80 per Asl1 e 80 per Asl2.

Dei 160 posti complessivi 48 saranno destinati ai volontari delle Forze Armate e 24 a chi ha svolto il Servizio Civile Universale o Nazionale senza demerito.

Ogni candidato dovrà indicare una sola preferenza: Asl1 o Asl2. Una scelta importante, perché non potrà più essere modificata durante la procedura.

Se il numero degli iscritti sarà particolarmente elevato è prevista un’eventuale preselezione a quiz. Ci saranno poi una prova scritta, una prova pratica e un colloquio finale, durante il quale verranno verificate anche le competenze informatiche e la conoscenza dell’inglese.

Alla fine del concorso saranno compilate due graduatorie separate, una per ciascuna Asl. E chi rifiuterà l’assunzione nell’azienda scelta in partenza verrà escluso dalla graduatoria.