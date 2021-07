Albenga, pusher arrestato dai carabinieri con 11 dosi di cocaina

I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Albenga, sabato pomeriggio hanno arrestato un 32enne marocchino pregiudicato per reati di droga, trovato in possesso di 11 dosi di cocaina.

I militari erano in servizio di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio in viale Che Guevara, poiché negli ultimi giorni erano pervenute al 112 una serie di segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato uno strano giro di persone.

Ad un certo punto la pattuglia ha notato un uomo che a bordo di una macchina faceva avanti e indietro per poi parcheggiarsi al lato della carreggiata e rimanere all'interno come se stesse aspettando qualcuno.

I carabinieri sono quindi intervenuti repentinamente. L’uomo ha cercato di nascondere un marsupio sotto il sedile ma è stato bloccato immediatamente.

Fatto scendere è stato sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo, dal marsupio sono saltate fuori 11 dosi di cocaina già confezionate per un peso complessivo di 11 grammi. In tasca aveva anche circa 1000 euro in contanti.

L'uomo è stato subito ammanettato e condotto in caserma. Dopo le formalità di rito è stato rinchiuso in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo spacciatore era stato già arrestato dai carabinieri il 29 giungo. Condannato, era stato sottoposto all'obbligo di dimora.

Questa mattina è comparso davanti al Giudice che vista anche la precedente condanna, ha convalidato l’arresto disponendo questa volta la traduzione nel carcere di Imperia.