Con un'auto e bottiglie rubate scappa dai carabinieri e si butta da un ponte: rimane in carcere

Rimarrà il carcere il cittadino rumeno senza fissa dimora con precedenti che era stato arrestato martedì scorso con l'accusa di ricettazione.

Ieri la decisione del giudice Matteo Pistone che ha convalidato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L'uomo, difeso dall'avvocato Francesco Vetere, due giorni fa era alla guida di un'auto rubata ad Alassio, una Smart e i carabinieri lo avevano rintracciato grazie all'attivazione del gps del mezzo.

Da lì è partito un inseguimento con il soggetto che all'altezza di Spotorno si è lanciato dall'auto. Con la stessa che ha proseguito la sua corsa sbattendo contro il muro e rischiando di mettere a rischio l'incolumità di altri automobilisti.

In seguito per sfuggire dalle forze dell'ordine si è lanciato da un ponte a Spotorno da un'altezza di 10 metri.

Rintracciato dai carabinieri è stato arrestato e portato in ospedale con la frattura del bacino e di un braccio.

A bordo dell'auto (ad oggi non è ancora stato appurato se fosse stata rubata direttamente dall'arrestato) sono state trovate bottiglie di Champagne e di vino rubate in un ristorante di Varigotti per un valore totale di 1000 euro.