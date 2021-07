Savona, approvato dalla Giunta il progetto per una residenza sanitaria in via Nizza

"Via Nizza: approvato in Giunta il progetto, che si pone in variante al p.u.c., relativo alla realizzazione di un edificio da destinare a residenza sanitaria assistenziale per 120 posti letto, 22 posti letto di riabilitazione e 8 monolocali da destinare ad alloggio protetto e foresteria". A dare notizia dell'avvenuta approvazione sono il vicesindaco di Savona Massimo Arecco e l'assessore Maria Zunato.

"La pratica ha seguito l'iter amministrativo dello sportello per le attività produttive (SUAP), a conclusione di un complesso lavoro istruttorio da parte degli uffici comunali" hanno proseguito Arecco e Zunato. Presentato da Riperia Srl, azienda di Alessandria,il progetto prevede quindi la realizzazione di una struttura da 28.900 mq per quattro piani di altezza e viene ipotizzato anche l'utilizzo di una porzione di arenile per attività di riabilitazione. Una decisione, nell'aria da tempo, che è destinata a far discutere anche tra i banchi della maggioranza. La futura creazione nel terreno accanto all'ex fabbrica Siad ha visto già contrari oltre a tutta la minoranza, dopo l'opposizione in consiglio che aveva bocciato il progetto residenziale negli ex Bagni La Playa, anche il gruppo Savona Capoluogo composto dai consiglieri fuori usciti dalla Lega.