Corovanirus: in Liguria decessi a zero, 26 nuovi positivi e ospedalizzati in diminuzione

Sono 26 i nuovi positivi al Covid in Liguria, di cui 14 nella ASL 5 Spezzina, quattro nella Asl 3 Genovese, due nella Asl 4 del Tigullio, 4 nel Savonese, uno a Imperia e uno non riconducibile alla residenza in Liguria. 2.400 i tamponi molecolari effettuati e 3.129 i test antigenici. Sempre sette casi positivi ogni 100.000 abitanti come media ligure negli ultimi sette giorni, di cui 6 a Savona, 9 alla Spezia, 5 a Imperia e 5 a Genova. Diminuisce la pressione ospedaliera con 16 ospedalizzati, di cui 9 posti letto occupati nella media intensità due meno di ieri, e sette posti letto in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini ammontano a 1.444.782 le dosi somministrate ai cittadini liguri dall’inizio della campagna vaccinale corrispondenti all’87% sul consegnato. Nella giornata odierna sono 6.557 i vaccini di tipo freeze (Pfizer e Moderna) effettuati e 2.284 quelli di tipo cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 8.841 vaccini somministrati.

Intanto, molto buona è stata la riposta anche oggi nel corso degli open day organizzati in tutta la Liguria e durante l’Open Night organizzato lo scorso giovedì che ha visto 1591 persone vaccinarsi.

Per quanto riguarda gli open day che si sono chiusi oggi alle 18: in ASL 1 sono state 100 le vaccinazioni effettuate tra il Palabigauda e il Palasalute di Imperia; in ASL 2 a Finalborgo vaccinate oggi 156 persone; in Asl 3 all’hub della Fiera di Genova 405 persone vaccinate; In ASL 4 70 vaccinati di età compresa tra i 30 e i 50 anni; e in Asl 5 175 di cui 50 minorenni dai 12 anni in su, vaccinati.

Sul fronte delle prenotazioni dei vaccini da parte dei turisti piemontesi in vacanza in Liguria, dall’inizio della campagna, si è raggiunta la quota di 1.582.

“Nonostante il leggero aumento dei positivi – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – la situazione resta sostanzialmente immutata, con una flessione dei pazienti ospedalizzati e fortunatamente nessun decesso. Procede intanto a pieno ritmo la nostra campagna vaccinale, grazie anche all’organizzazione degli open day e dell’Open night alla Fiera di Genova. Continueremo così, con altri open day perché riteniamo che la vaccinazione sia l’unico baluardo a difesa dei cittadini, rispetto anche al diffondersi delle varianti”.

E intanto anche domani, domenica 11 luglio, giornata con altri open day. In Asl 1 al Palasalute di Imperia dalle 8 alle 18; in ASL 3 al padiglione Jean Nouvel vaccinazione dalle 8 alle 13; in Asl 4 dalle 8 alle 18 all’hub di Caperana presso la scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate e in Asl 5 dalle 8 alle 18 presso l’hub dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.