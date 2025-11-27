 / Cronaca

Tragedia a Rocchetta Cairo: operaio precipita e perde la vita

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Dego, l’automedica e i Carabinieri, con l’elisoccorso mobilitato per i soccorsi; per il 39enne Ervis Osmenaj, però, non c’è stato nulla da fare

Momenti di concitazione poco dopo mezzogiorno a Rocchetta, frazione del Comune di Cairo Montenotte, dove un operaio di 39 anni, Ervis Osmenaj, di origine albanese e sposato con due figli, è precipitato da un’altezza considerevole, pare dal tetto di un edificio in via Ponte Romano, mentre svolgeva attività ancora in fase di accertamento.

L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di 6 metri, impattando su un piazzale in cemento. L’allarme è scattato immediatamente: la centrale operativa del 112 ha attivato la Croce Bianca di Dego, l’automedica, una pattuglia dei Carabinieri e l’Uopsal.

Le condizioni dell’uomo, apparse fin da subito gravissime, hanno spinto i sanitari a richiedere il supporto dell’elisoccorso Drago. Ancora in vita all'impatto sul piazzale, il trentanovenne è mancato, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, a causa dei traumi riportati. 

Il Pubblico Ministero Massimiliano Bolla non ha disposto l'autopsia. 

